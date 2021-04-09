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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
'İntiharkolik' bu kez Kars’ta ortaya çıktı

'İntiharkolik' bu kez Kars’ta ortaya çıktı

İnşaata çıkan gençten genel ve detaylar

İntihar Polis Nadan İntihar Girişimi Trol 

-Güvenlik önlemlerinden genel ve detaylar
-Polisin genci indirmesi detaylar
-İntihara kalkışan Hasan İnan'ın konuşması
-detaylar

( KARS )- 82’nci intihar girişiminde bulunan şahsı, polis ikna ederek binadan indirdi KARS

- Türkiye'nin birçok yerinde işsiz olduğunu ileri sürerek intihar girişiminde bulunan ve son olarak Ardahan’da intihara kalkışan genç bu kez Kars’ta ortaya çıktı. Olay, Kars’ta Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Halitpaşa Mahallesi’nde 5 katlı inşaatın tepesine çıkan 'intiharkolik' Hasan İ.'yi gören vatandaşlar durumu polis, 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen polisler, kısa sürede şahsı ikna ederek aşağı indirdi. Polis otosuna alınan Hasan İ. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Türkiye'nin birçok yerinde işsiz olduğu bahanesi ile intihar girişimde bulunan Hasan İ., 82’nci intihar girişiminde bulunmuş oldu. İntihar şovmeni olarak da bilinen şahsın 120 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.
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