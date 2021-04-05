Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti: 'Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an'

İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti: 'Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an'

İntihar teşebbüs eden şahıstan detay

Canlı Yayın Sağlık Ekibi Güvenli Bölge Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-polisin ikna çabaları detay
-Polislerden detay
-Trans bireyin canlı yayın yapması
-Kameralarla takipçi sayısını paylaşması
-Yemek söylenmesi
-Garsonun yemek getirmesi
-Polisin yemek tabağını Muharrem A.’ya uzatması
-Deniz polisi detay
-Şahsın eşinin ağlayarak gelmesi
-Polisin çocukları olay yerinde yaklaştırmaması
-Eşinin ikna çabaları
-Şahsın ikna edilişi
-Şahsın alınması

( ANTALYA ) İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti: "Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an"- Transseksüel olduğunu söyleyen kişi: “Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an”- “Sabahın köründe bile bir sürü insan izliyor”- Karısıyla tartışıp falezlerde intihara teşebbüs eden adam, eşinin gözyaşlı seslenişiyle ikna oldu ANTALYA

- Antalya’da eşiyle tartışan bir kişi, falezlerde intihar teşebbüsünde bulundu. O anları sosyal medya üzerinden canlı yayınla paylaşan bir şahsın sözleri ise pes dedirtti. Transseksüel olduğunu söyleyen kişi, “Takipçim fazla benim. Şu an 177 kişi izliyor” dedi.
Olay, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı’ndaki falezlerde saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan 2 çocuk babası Muharrem A., falezlere gelerek bir süre burada alkol aldı. Ardından çitleri aşarak uçurum kenarına yaklaşan Muharrem A.’yı gören vatandaşlar durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın arından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye tedbir amaçlı deniz polisi de sevk edildi. Ekipler, eşiyle tartıştığını söyleyen Muharrem A.’yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Muharrem A.'nın aç olduğunu söylemesi üzerine, polis ekipleri yakın bölgedeki bir restorandan yemek söyledi.

Eşi gözyaşlarıyla ikna ettiMuharrem A.’nın yemeği kabul etmeyip bulunduğu yerden ayrılmaması üzerine olay yerine eşi ve çocukları getirildi.
Polis ekipleri çocukları falez kısmına yaklaştırmazken, Muharrem A.’nın eşi, uçurum kenarına gözyaşı dökerek geldi. Kocasına seslenen kadın, bir süre sonra eşini ikna etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çabaların ardından Muharrem A. polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.“Takipçim yüksek benim”Tüm bu olanları ise çevredekiler cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Transseksüel olduğunu söyleyen bir kişinin yaptıkları ise bu kadarına da pes dedirtti. İntihara teşebbüsü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayıp, olayı takipçileriyle an be an paylaşan kişi, kendisini görüntüleyen kameralara dönüp “Ben canlı yayındayım şu an. 177 kişi izliyor. Takipçim yüksek benim. Sabahın köründe bile bir sürü insan izliyor” dedi.
“Gözlerim güzel mi”Gazetecilerin kendisini çektiğini de takipçileriyle paylaşan kişi, muhabire de "Gözlerim güzel mi" diye soru yöneltti. Şahıs polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement