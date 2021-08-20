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İntihara kalkıştı, pazarcılar branda açtı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İntihara kalkıştı, pazarcılar branda açtı

İntihara kalkıştı, pazarcılar branda açtı

İntihar etmeye çalışan kadından görüntü

İntihar Pazarcı Tedbirler Çalışan Kadın İntihar Girişimi 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Kurtarma anından görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) İntihara kalkışan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı- Mahalleli intihar girişiminde bulunan kadını kurtarmak için branda açtı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da dün gece saatlerinde balkona sarkarak intihar girişiminde bulunan bir kadın pazarcıların açtığı brandayı görünce atlamaya çalıştığı sırada itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, dün gece Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi Ofis Semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir apartmanın 5. Katında balkona çıkarak intihar etmeye çalışan bir kadın, pazarcıların görmesiyle beraber branda açarak önlem aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kısa sürede kapıyı kırarak kadını kurtardı. O anlar çevredekilerin cep telefonlarına yansırken pazarcıların brandalı tedbirleri taktirle karşılandı. (MB-
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