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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İntihara kalkışan itfaiye erini jandarma son anda kurtardı

İntihara kalkışan itfaiye erini jandarma son anda kurtardı

- İntihardan kurtarılmasının hemen sonrasında çekilen görüntüler

( MANİSA ) - MANİSA

İntihar Jandarma İntihar Girişimi İtfaiye Eri 


- Manisa'da bunalıma girerek intihar girişiminde bulunan itfaiye erini jandarma ekipleri boynunda ip asılı haldeyken son anda kurtardı. Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Belenyenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde görevli itfaiye eri T.K.'nin intihar edeceği öğrenildi. Durumu ihbar alan jandarma ekipleri T.K.'nin telefonuna ulaşarak görüşmeye başladı.
Uzun süre telefonda T.K. ile görüşen ekipler intihardan vazgeçmeyeceğini anlayınca yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Görüşmelerin ardından T.K.'nin yerinin tespit edilmesiyle birlikte bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, jandarma ekipleri de hızla olay yerine gitti. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri T.K.'nin boynundan iple ağaca asılı halde buldu. Hızlı müdahaleyle ipi koparan jandarma ekipleri T.K.'yi son anda kurtardı. Olay yerine gelen ambulansla Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen T.K.'nin hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi. (AY-ÖND-
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