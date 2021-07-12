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İntihara kalkışan genci Belediye Başkanı ikna etti
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İntihara kalkışan genci Belediye Başkanı ikna etti

İntihara kalkışan genci Belediye Başkanı ikna etti

-şahsın intihar girişimi detay

İntihar Gasp İntihar Girişimi Kışla Trol 

--ikna çalışmaları detay
--çatıdan indirilmesi

( SİVAS )- Sivas’ın Şarkışla ilçesinde çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan genci İlçe Belediye Başkanı ikna etti SİVAS

- Sivas’ın Şarkışla ilçesinde çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan genci İlçe Belediye Başkanı ikna etti Edinilen bilgilere göre olay ilçe merkezinde meydana geldi. Sezonluk işçi olarak Kastamonu ilinden Şarkışla ilçesine gelen İ.B.D. isimli şahıs ideaya göre eniştesi tarafından gasp edildi. 500 Türk Lirasının gasp edildiğini söyleyen İ.B.D. ilçe merkezinde bulunan bir av bayinin çatısına çıktı. Başka parasının olmadığını söyleyen şahıs intihar girişiminde bulundu. İ.B.D. Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’u görmek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Başkan Oğuz şahsı ikna etmek için büyük çaba sarf etti. Başkan Ahmet Turgay Oğuz’un uzun uğraşları sonucu İ.B.D. çatıdan indirildi. Şahıs sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (DK-GF-Y)
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