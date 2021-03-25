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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İntihara kalkışan genç böyle kurtarıldı

İntihara kalkışan genç böyle kurtarıldı

Genci intihardan kurtarma

( HATAY ) HATAY

İntihar Parmak Demir Parmaklık İntihar Girişimi Cep Telefonu 


- Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da intihara kalkışan bir genç nehre atlamak üzereyken ekipler tarafından son anda kurtardı. Edinilen bilgiye göre, bir genç henüz bilinmeyen bir nedenle Asi Nehri’nin üzerindeki demir parmaklıklara çıkarak intihara kalkıştı. Genci gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekip uzun bir uğraşın ardından intihar girişiminde bulanan genci nehre atlayacakken son anda kurtardı. Köprüden sarkan genci kurtarmak için ekipler yoğun çaba harcadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DY-ÖZ-Y)
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