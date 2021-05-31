İntihar teşebbüsünü izlerken kaza yaptı, yardımına olay yerindeki polisler koştu

-Polis ekiplerinin ikna çalışması

-Kaza yapan motosikletli

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Arnavutköy’de viyadüğe çıkarak intihara teşebbüs eden bir kişi polis ekiplerinin ikna çalışması sonucunda indirildi. Olaya bakmak isteyen bir motosiklet sürücüsü ise gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosiklet sürücüsünün yardımına olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri koştu. Olay, dün 17.30 sularında Arnavutköy - Sultangazi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre eşinden ayrılan 30 yaşındaki M.S. viyadüğe çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polisin uzun uğraşlar sonucunda ikna ettiği şahıs viyadükten indirilerek sağlık kontrolleri yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada olaya bakmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza yapan motor sürücüsünün yardımına olay yerinde bulunan polis ve sağlık ekipleri koştu.

