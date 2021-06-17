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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İntihar girişimini emniyet müdürü engelledi

- İntihar girişimini emniyet müdürü engelledi

Olay yeri genci polisler ile diyaloğu emniyet müdürü diyalog olay yerinden iniş pasatane detay

( MALATYA ) İntihar girişimini emniyet müdürü engelledi MALATYA

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- Malatya’da alt geçitte beton blokların üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan genci İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.Olay, Turgut Temelli Caddesi mevkiinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunları bulunduğu ileri süren 18 yaşlarındaki B.D. altgeçidin üzerinde bulunan beton bloklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Blokların üzerindeki genci görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alt geçit içerisinde minder açtı.Bir ara polislerden sigara isteyen gencin isteği yerine getirilirken, belirli aralıklarla yer değiştiren genci ikna için polis ekipleri uzun süre dil döktü. Yaklaşık 40 dakika süren ikna çabalarından sonuç alınamayınca olay yerine İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren geldi.Gençle bir süre görüşen Dağdeviren gence sorunlarının çözümü için yardımcı olacağını söylerken, genç bulunduğu yerden inerek intihar etmekten vazgeçti. Emniyet Müdürü daha sonra genci yanına alarak bölgede bulunan bir pastaneye götürdü.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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