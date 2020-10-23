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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İntihar girişimi köftecide bitti

İntihar girişimi köftecide bitti

olay yeri ekip çalışmaları

( MALATYA ) MALATYA

Demir Korkuluk Polis Merkezi 112 Acil Servis İntihar Girişimi Polis Ekipleri 


- Malatya’da bir iş hanı içerisinde başlayan intihar girişimi köftecide bitti. Olay, Akpınar Meydanı'nda bulunan bir iş hanının içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş hanının 4'üncü katındaki demir korkuluklarda aşağı sarkan birini gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edilirken, ekipler şahsın atlama ihtimaline karşın olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Demir korkuluklardan belirli aralıklarla kendini aşağı sarkıtan ismi M.K. olduğu öğrenilen şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Polisin yaklaşık 2 saat süren ikna çabası sonrasında aşağıya indirilen şahsın açıktığını belirtmesi üzerine ekipler M.K. 'yı bölgede bulunan bir köfteciye götürerek yemek ikramında bulundu. M.K. yemeğinin ardından polis ekiplerince sağlık kontrolü için önce hastaneye daha sonra ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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