İntihar etmek isteyen vatandaşı kurtaran zabıta ödüllendirildi

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Büyükçekmece’de denize atlayarak intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi kurtaran zabıta memuru, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından altın ile ödüllendirildi. Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece’de sahile gelen bir kişi, denize atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta memuru Muharrem Demir, üniformasıyla denize atlayarak boğulmak üzere olan şahsı son anda kurtarmıştı. Muharrem Demir görev yaptığı Büyükçekmece Belediyesi’nde ödüllendirildi. “İnsanlık adına takdire şayandır” Ocak ayı Belediye Meclis Oturumu öncesinde düzenlenen ödül takdim töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Sahilde intihar eden vatandaşı kurtaran zabıta memuru Muharrem Demir’e teşekkür ediyorum. İnsanlık görevi gereğince vatandaşımızı kurtarmış olması insanlık adına takdire şayandır. Onu tebrik ediyor, kutluyorum. Ne zabıtalık ne de belediyecilik görevini yapmıştır. Kendisi insanlık görevini yapmıştır onu kutluyorum” dedi.

Başkan Akgün, Demir’e altın ve takdirname verdi. “İnsanlık görevimdir direkt atladım ve kurtardım” Olay günü yaşananları anlatan zabıta memuru Muharrem Demir ise duygularını şu sözlerle dile getirdi; “Anons üzerine gittik biz arkadaşım Murat’la birlikte. Anonsu duyduğumuzda direkt bölgeye intikal ettik. Bir vatandaşın denize atladığını gördüm. Onun üzerine tereddüt etmeden bende kendim deniz kuvvetlerinde görev yaptığım için, bu eğitimleri aldığım için o anda insanlık görevimdir direkt atladım ve kurtardım adamı. Daha önce buna benzer bir durum yaşamıştım. Hava soğuk olduğundan dolayı amirlerim direkt oradan beni gönderdiler. Sonradan intihar eden kişiyle bir daha karşılaşmadık ama amirlerim ve başkanım sağ olsun beni her durumda aradılar. Tebrik ettiler.” (EG-



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