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İntihar etmek isteyen şahıs kendini üst geçitten şişme çadıra bıraktı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
İntihar etmek isteyen şahıs kendini üst geçitten şişme çadıra bıraktı

İntihar etmek isteyen şahıs kendini üst geçitten şişme çadıra bıraktı

-Şahsın üst geçitte bağırmasından detaylar

İntihar İlk Müdahale Psikoloji Üst Geçit Sağlık Ekipleri 

--Şahsın kendini çadıra bırakmasından detaylar
--Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, intihar etmek için çıktığı üst geçitten kendini aşağıya bırakarak itfaiye çadırına düştü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerindeki bir üst geçitte meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.A. isimli şahıs üzerini çıkararak kendine zarar vermeye başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de üst geçidin altına şişme çadır kurdu. Polis ekiplerinin ikna çalışmalarına cevap vermeyen T.A., üst geçitten kendisini şişme çadıra bıraktı. T.A.’nın çadıra düşme anı çevredeki vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Hafif yaralı olan T.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EK
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