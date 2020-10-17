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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İntihar etmek isteyen kadını polis tek hamleyle kurtardı

İntihar etmek isteyen kadını polis tek hamleyle kurtardı

- Çatıya çıkan kadından görüntü

İntihar Çatı Katı Polis Harekete Geç Polis Ekipleri 

-- Ekiplerin çalışmalarından görüntü
-- Polisin kadını etkisiz hale getirmesi
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde intihar etmek için bir binanın çatısına çıkan kadını polis ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Yelkenli Sokak üzerinde 4 katlı binanın çatı katında bir kadın olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri isminin H.Y. olduğu öğrenilen kadının atlama ihtimaline karşın zemine branda açtı. Polis ise kadını ikna çalışmalarına başladı.
Bir süre kadını ikna etmeye çalışan polis, H.Y.'nin çatının uç kısmına gelmesiyle harekete geçti. Polis, kadını etkisiz hale getirerek çatıdan indirdi. H.Y., sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-
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