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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İntihar etmek için çatıya çıktı, eline geçeni yola fırlattı

İntihar etmek için çatıya çıktı, eline geçeni yola fırlattı

Şahsın çatıda olduğu anlar

İntihar Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Yaya Trafiği 

-Şahsın yere malzeme atması
-Yolun kapalı olması
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - (Özel)İntihar etmek için çatıya çıktı, eline geçeni yola fırlattı İSTANBUL

- Beyoğlu Karaköy'de dün akşam saatlerinde bir binanın çatısına intihar etmek için çıkan şahıs, eline aldığı malzemeleri Kemeraltı Caddesi'ne fırlatmaya başladı.
Bir süre trafiğe kapatılan cadde, şahsın inmesinin ardından tekrar açılırken, o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Olay dün akşam, saat 19.30 sıralarında Beyoğlu Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Kemeraltı Caddesi üzerindeki bir binanın çatısında yaşandı. İddiaya göre tiner alan kimliği belirsiz şahıs, Selanik Pasajı yanında bulunan binanın çatısına intihar etmek amacıyla çıktı. Çatıya çıkan şahıs, binanın çatısında bulunan malzemeleri trafiğin yoğun olduğu Kemeraltı Caddesi atmaya başladı.
Şahsın caddeye malzeme attığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Aldığı tinerin etkisi sebebiyle çatıda yürüyen şahıs, sonrasında çatıdan indi. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DH- İD-ZA-
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