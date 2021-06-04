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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak baskını

İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak baskını

ŞAHSIN EVİNE YAPILAN OPERASYON

Şafak Baskını İnterpol Güvenlik Önlemi Şafak Operasyonu Terör Örgütü 

-EKİPLERİN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMASI
-ŞAHSIN ADLİYEYE GELİŞİ
-DETAYLAR

( BOLU )- Bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden DEAŞ’lı terörist adliyeye sevk edildi BOLU

- Bolu’da, İnterpol tarafından aranan ve bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden DEAŞ’lı terörist Arkan Taha Ahmad şafak operasyonuyla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki tarihlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve İnterpol tarafından aranan Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti. Tabaklar mahallesi Şenel sokak üzerinde yaşadığı belirlenen Ahmad’ı yakalamak için ekipler şafak operasyonu düzenledi.
Şahsın yaşadığı sokağın kapatılarak geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonda Arkan Taha Ahmad gözaltına alındı. İnterpol tarafından aranan ve hakkında Irak’ın Tikrit kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’na katılmak suçundan tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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