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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral’ı Türkiye’ye iade etti

İnterpol, çok sayıda suçtan aranan Zafer Saral’ı Türkiye’ye iade etti

5 yıl önce işlenen olayın güvenlik kamera görüntüleri

İnterpol Suç Örgütü Gözaltı Kırmızı Bülten Saldırı 

-Kuzey Makedonya’da yakalanan Zafer Saral’ın emniyetten adliyeye sevk edilişi
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da cinayetten yağmaya kadar çok sayıda suça karıştığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Zafer Saral'ın, İnterpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği belirtildi. Alınan bilgiye göre, söz konusu organize suç örgüt tarafından 19 Temmuz 2016’da Etiler’de V.H., T.G. ile Y.O. adlı kişilerin öldürüldüğü saldırının failleri arasında gösterilerek hakkında çıkarılan kırmızı bültenle aranan çıkar amaçlı organize suç örgütü lideri Zafer Saral’ın, İnterpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak gözaltına alındığı ve İstanbul’a gönderildiği öğrenildi. O tarihte işlenen cinayetin şüphelileri arasında olduğu ifade edilen C.S. de bu yılın Nisan ayında aynı ülkede İnterpol tarafından yakalanarak Türk polisine teslim edilmişti. K. Makedonya’da yakalanan suç örgütü lideri Zafer Saral, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Saral, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün hemen adli makamlara sevk edildi. Suç örgütü liderinin çok sayıda suçun azmettiricisi olduğu ileri sürülüyor.
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