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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İnternetten uyuşturucuyu özendirenler yakalandı

İnternetten uyuşturucuyu özendirenler yakalandı

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Sosyal Medya Adli Kontrol Uyuşturucu Akalan Şafak Vakti 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana’da internetten uyuşturucuyu özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ADANA

- Adana’da internetten uyuşturucuyu özendirdiği ileri sürülen 12 zanlı sanal polis tarafından tespit edilip 7’si yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirici metin, fotoğraf ve video paylaşan zanlılarla ilgili çalışma başlattı. Siber Şube Müdürlüğüne bağlı sanal polisler internet üzerinde yaptıkları çalışmada 12 kişiyi tespit etti. Uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 190/2 maddesini ihlal ederek suç işleyen şüphelilerin yakalanması için ekipler, dün şafak vakti operasyon düzenledi.
Özel Harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdikleri evlerde 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
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