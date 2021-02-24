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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İnternetten telefon sipariş verdi, kargodan bisküvi çıktı

İnternetten telefon sipariş verdi, kargodan bisküvi çıktı

Kargodan çıkan bisküviden görüntü

Kırköy Argo Alışveriş Bild İnter 

-Röportaj
-Genel Detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İnternetten telefon siparişi veren yaşayan Yasin Ayar, gelen kargodan bisküvi çıkmasıyla şok yaşadı. Polise başvuran genç, şikayetçi oldu. Bakırköy’de yaşayan Yasin Ayar, internet üzerinden alışveriş yapan bir siteden yaklaşık 6 bin 300 lira değerinde telefon sipariş verdi. Gün içerisinde kargoyla siparişi gelen Ayar, kutuyu açtığında gözlerine inanamadı. Telefon diye gönderilen kargodan bisküvi çıktı. Şoka giren Yasin A. hemen kargo görevlisinin peşinden giderek mağduriyetini bildirdi. Ardından karakola giden Ayar firmadan şikayetçi oldu. Mağdur olduğunu dile getiren Yasin Ayar “İnternet üzerinden ürün aldım kendime 6 bin 300 lira değerinde ürünü açtığımda içerisinden bisküvi çıktı, şok oldum. Bununla alakalı mağduriyetimin giderilmesini istiyorum, acil bir dönüş ve sonuç bekliyorum. Dün internet üzerinden vermiştim siparişi gün içerisinde geldi ürün, açtığımda bisküvi çıktı. Konuyla alakalı kargo üzerinden tutanak tutuldu. Bununla alakalı şok geçirdim o kadar para verdim” ifadelerini kulladı. (AÖ-ÖFA
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