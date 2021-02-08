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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İnternette vatandaşları dolandıran 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

İnternette vatandaşları dolandıran 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

-Zanlılarının adliyeye getirilişi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Akalan Dolandırıcılık İnter Dolandırıcılık Operasyonu Trol 


- Balıkesir merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 23'ü adliyeye getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlılardan 23'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 26 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden farklı vaatlerle kandırdıkları kişileri para talep ederek dolandırdığı ileri sürülen zanlılara yönelik soruşturma başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 98 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 49 şüpheliyi Balıkesir, İstanbul ve Gaziantep'te gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. (HT-MŞ)
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