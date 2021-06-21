İnternet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdı

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( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de internet üzerinden satışla 31 ilde 62 vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Ö. isimli şahsın internet üzerinden satılık ürün ilanı vererek, ürün almak isteyen şahısları dolandırdığı şikayetleri üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsın internet üzerinden otomobil yedek parça ve hırdavat satışı ilanı verdiği, müştekilerden paraları aldıktan sonra ürünleri yollamayarak 31 farklı ilde 62 vatandaşı dolandırdığı tespit edildi. Bunun üzerine şahsın belirlenen adresine operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, ikametinde yapılan aramalarda olaylarda kullandığı tespit edilen cep telefonu ile farklı bankalara ait 10 banka kartı bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

