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İnternet siteleri üzerinden yasa dışı spor bahsi oynatanlara operasyon: 10 kişi gözaltına alındı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İnternet siteleri üzerinden yasa dışı spor bahsi oynatanlara operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı spor bahsi oynatanlara operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

-zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Şans Oyunları Operasyon Gözaltı Cep Telefonu Futbol 


- İnternet siteleri üzerinden futbol ve spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve şans oyunları oynattığı tespit edilen 12 şahsa yönelik Ankara merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda da malzeme ele geçirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitelerinden yasa dışı yollarla futbol ve spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları oynatan 12 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla belirlenen şüphelilerinden 10’unu yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Operasyonlarda; 3 laptop, 9 cep telefonu, çok sayıda harici bellek ve bin 300 TL ele geçirildi. (ALİ-
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