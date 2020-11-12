İnternet kafeyi soydular, kameraya yakalandılar

-Adliyeye çıkarılışı



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir internet kafeyi soyan hırsızlar, çevredeki güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Ege Mahallesinde bir internet kafeye giren hırsızlar içerideki bilgisayarlara ait yaklaşık 60 bin Türk Lirası değerindeki ram ve ekran kartlarını sökerek kayıplara karıştı. Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro amirliği ekipleri çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan zanlılar çaldıkları malzemeleri satmak için Gömeç'e gittiklerini itiraf etti. Ekipler Gömeç ilçesinde belirtilen adreste yaptıkları aramada çalınan malzemeleri ele geçirdi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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