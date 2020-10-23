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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İnsan tacirlerinden 8'i tutuklandı

İnsan tacirlerinden 8'i tutuklandı

adliye görüntüsü

Adli Kontrol Ev Hapsi Kaçak Akalan Avcılık 

-şüphelilerin adliyeye çıkarılma görüntüsü

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesine yakın adalara deniz yolu ile yasadışı şekilde umut tacirliği yaparak düzensiz kaçakçılığı yapanlardan 8 kişi tutuklandı, 5 kişi ev hapsi, 2 kişi de serbest bırakıldı. Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce (GİM), Marmaris İlçesinde bir şebekenin düzensiz göçmenleri deniz yolu ile yurtdışına illegal şekilde çıkardıkları bilgisine ulaşılmasının ardından çalışma başlatan Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KDM) ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından verdiği talimat ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 1’i tutuklu 16 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında Muğla (Marmaris, Bodrum, Ortaca, Datça ilçeleri), İzmir, Osmaniye, İstanbul illerinde bulunan şüphelilerin ikametlerinde arama yapılırken, elde edilen deliller kapsamından adli mercilere teslim edildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi. Marmaris Adliyesinde sabah saatlerinde başlayan ve 8 saatlik duruşmanın neticesinde şüphelilerden S.Y , T.E savcılık makamınca serbest bırakılırken, 5 şahıs hakkında adli kontrol (ev hapsi )verilmiş , K.Ö , F.P, S.A , M.A, H.E, M.F.Y ve Suriye uyruklu N. A isimli şahıs ve aynı suçtan cezaevinde olan S.A olmak üzere 8 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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