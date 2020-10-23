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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İnsan tacirleri adliyeye sevk edildi

İnsan tacirleri adliyeye sevk edildi

adliye görüntü

Asad Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı Adala 

-şüphelilerin adliyeye sevki

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesine yakın adalara deniz yolu ile yasadışı şekilde umut tacirliği yaparak düzensiz göçmen kaçakçılığı yapanlar adliyeye sevk edildiler.Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce (GİM), Marmaris İlçesinde bir şebekenin düzensiz göçmenleri deniz yolu ile yurtdışına illegal şekilde çıkardıkları bilgisine ulaşılmasının ardından çalışma başlatan Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Kom) ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından verdiği talimat ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 1’i tutuklu 17 şüpheli yakalandı.Operasyon kapsamında Muğla (Marmaris, Bodrum, Ortaca, Datça ilçeleri), İzmir, Osmaniye, İstanbul illerinde bulunan şüphelilerin ikametlerinde arama yapılırken, elde edilen deliller kapsamından adli mercilere teslim edildi. Gözaltın alınan 17 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.
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