İnşaattan düşen işçi ambulans helikopterle sevk edildi

-Ambulansın ilçeden havalanması

-Hastane pistine inen ambulans

-Yaralı detay



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ın Gürün ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi ambulans helikopterle Sivas’a sevk edildi. Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana geldi. Kazada Ramazan Öztürk isimli 28 yaşındaki kalıp işçisi dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Öztürk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Öztürk’ün sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

