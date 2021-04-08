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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İnşaattan düşen işçi 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

İnşaattan düşen işçi 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

adli tıp genel ve detay görüntüler

İlk Müdahale Yoğun Bakım Ünitesi Adli Tıp Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-cenaze aracı
-cenazenin araca konulması
-aracın çıkış yapması
-genel ve detay görüntüler
-ölen işçinin sağlık fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, çalıştığı inşaatın birinci katından düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Evli ve beş çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz işçinin, memleketi Hatay'da defnedileceği öğrenildi. Olay, yaklaşık 10 gün önce Şahinbey ilçesi kırsal Serince Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir inşaatta çalışan Emrah Y. (39), dengesini kaybederek birinci kattan aşağıya düştü. Talihsiz işçi, düşmenin ardından ağır yaralandı. Olayın ardından iş arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine bilgi verildi.
10 günlük yaşam savaşını kaybetti Olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşme sonucu ağır yaralanan Emrah Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaklaşık 10 gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören talihsiz işçi, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Beş çocuk yetim kaldı Hayatını kaybeden Emrah Y.'nin cansız bedeni hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, Adli Tıp'ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Evli ve beş çocuk babası olduğu öğrenilen Emrah Y.'nin, memleketi Hatay'da defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.
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