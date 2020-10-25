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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
İnşaatta cambaz gibi çalışıp yürekleri ağza getirdiler

İnşaatta cambaz gibi çalışıp yürekleri ağza getirdiler

Camiden görüntü

Güvenlik Önlemi Cami İnşaatı Emniyet Kemeri İnşaat Sektörü İnşaat İşçileri 

-Caminin oval çatı katında güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler
-İşçilerin düşme tehlikesi
-detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da bir cami inşaatının oval çatı katında hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan inşaat işçileri yürekleri ağza getirdi.Hasas Mahallesi Hasas Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir cami inşaatında çalışan 2 işçinin caminin oval çatı katında yalıtım ve çatı yapımında hiçbir güvenlik önlemi almadığı görüldü.
Kendilerince oluşturdukları ipli merdivenle caminin oval çatı katında adeta cambaz gibi çalışma yapan işçiler, çoğu zaman düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çatının oval olması nedeniyle düşmeleri an meselesi olan inşaat işçileri görenlerin de yüreklerini ağzına getirdi. Saatlerce çalışmalarını hiçbir güvenlik önlemi almadan, emniyet kemeri dahi takmadan sürdüren inşaat işçileri, inşaat sektöründe önlem alınmadan yapılan çalışmaları bir kez daha gözler önüne serdi.
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