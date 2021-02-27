Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İnşaatın 9’uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaatın 9’uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaattan genel detaylar

Polis Alabalık Gesi Polis Ekipleri 

-Cenaze ve polislerin incelemesi
-Kalabalık detaylar ve işçinin arkadaşları
-Röportajlar
-İnşaat genel plan

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir inşaatın 9'uncu katından düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Onikişubat İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitenin inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta su tesisatçısı olarak çalıştığı ileri sürülen Latif A. inşaatın 9. katında çalışırken bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Diğer işçilerin olayı görmesi üzerine 112 ve polis ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptığı incelemede 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden işçinin çalışma arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı