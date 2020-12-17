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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti

arşiv görüntü

( BİLECİK ) BİLECİK

Polis Hastane Gesi Sağlık Ekipleri 


- Bilecik’te yapımı devam eden inşaatın 4'üncü katından aşağı düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Olay, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki yapımı devam eden bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaattın 4'üncü katında çalışan kalıp ustası olarak çalışan Nurettin Kaya iddiaya göre, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Nurettin Kaya olay yerine çağrılan ambulans ile sağlık ekipleri tarafından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaya burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan, olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.
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