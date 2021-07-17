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İnşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İnşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı

İnşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı

inşaattan görüntü

Gesi 

-yaralı işçiden görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı. Olay Yeni Mahalle Şahlan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İşçi Habip T.(18) 3. katta kalıp çakımı yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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