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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İnşaatı yıkılan müteahhit intihar etti

İnşaatı yıkılan müteahhit intihar etti

Bahattin Köse’nin evinin görüntüsü

Polis Adli Tıp Psikoloji Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Cenaze aracının beklemesi
-Evden genel detay
-İnşaatının görüntüsü
-İnşaatın durdurulma belgesi
-Bakkalın olayı anlatması
-İnşaattan genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana’da ruhsatsız olduğu için inşaatı durdurulup yıkılan müteahhit evinde tüfek ile kafasına ateşe ederek intihar etti ADANA

- Adana’da ruhsatsız olduğu için inşaatı durdurulup yıkılan müteahhit evinde tüfek ile kafasına ateşe ederek intihar etti.Edinilen bilgiye göre, olay, Kurttepe Mahallesi 83012 sokaktaki 3 katlı evin 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Bahattin Köse (51) bir süre önce Belediyeevleri Mahallesi'nde iş yeri inşaatına başladı.
Ancak şikayet üzerine Çukurova Belediyesi ruhsat alınmadığını tespit ederek inşaatı durdurup yıktırdı. Bu nedenle psikolojisi bozulan Bahattin Köse yakınlarından yardım istedi ancak inşaatı için bir çözüm bulamadı. Dün ise yakınları evde yokken banyoya giden Köse, av tüfeğiyle kafasına ateş edip intihar etti. Alt katta bulan yakınları sesi duyup yukarı çıktığında Köse’yi banyoda kanlar içinde görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Köse’nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Köse’nin inşaatının karşısında bakkal dükkanı bulunan Emrah Dinç ise müteahhidin inşaatı durdurulup yıkıldığı için çok üzüldüğünü inşaatını yeniden yapmak için mücadele ettiğini ancak başaramadığını, kendilerinden de yardım istediğini anlattı.Çukurova Belediyesinin inşaatın 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yani “ruhsat hilafı, inşaatı ruhsatsız başlatma” nedeniyle durduğuna dair belgeyi inşaata astığı ve görüldü.

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