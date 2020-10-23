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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İnşaatçı kılığına giren polis Nijeryalı dolandırıcıyı böyle yakaladı

İnşaatçı kılığına giren polis Nijeryalı dolandırıcıyı böyle yakaladı

Şüphelinin suçüstünde yakalanma anına ait polis kamerası görüntüsü

Sosyal Medya İnşaat Alanı Akalan Polis Kamerası Ek Hesap 

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL )- Kendini Amerikalı Subay ve konsolosluk görevlisi olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcıya polisten suçüstü İSTANBUL

- Tuzla'da bir kişi sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendini Amerikalı Subay olarak tanıtan şahıs tarafından dolandırıldı. Aynı şahıs, vatandaşı bir de konsolosluk görevlisi kılığında dolandırmak isteyince polis şüpheliyi suç üstünde yakaladı. O anlar polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuzla'da yaşayan M.B. sosyal medya platformu Facebook üzerinden kendini Amerikalı Subay olarak tanıtan Sophie isminde biriyle tanıştı. Bu kişi, Türkiye'ye valiz içerisinde para sokacağını söyleyerek M.B.'den kendisine vereceği hesap numarasına para yatırmasını istedi. M.B. de bu teklifi kabul ederek hesap numarasına 58 bin TL yatırdı. Bu kez konsolosluk görevlisi kılığına girdi Aynı kişi M.B. ile irtibatı koparmadan kendini bu kez Amerika Konsolosluğu görevlisi olarak tanıttı. Bu kişi M.B.'den 70 bin TL daha istedi. M.B. dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi suçüstünde yakalamak için M.B.'nin bu kişiyle buluşmasını istedi. M.B. de kendini konsolosluk görevlisi olarak tanıtan şahısı arayarak istediği 70 bin TL'yi vereceğini söyledi ve buluşma ayarladı. Polis inşaat çalışanı kılığına girdi, dolandırıcı suçüstünde yakalandı M.B. ve kendini Amerika Konsolosluğu görevlisi olarak tanıtan şahıs Tuzla'da bir inşaat alanında buluştu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler de inşaat çalışanı kılığına girerek alanda hazır bulundu. Şüpheli, M.B.'nin elindeki içi para dolu çantayı alıp oradan ayrılmak istedi ancak inşaat çalışanı kılığına girmiş polis bir anda karşısına çıkarak onu suçüstünde yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kendini Amerikalı Subay ve konsolosluk görevlisi olarak tanıtan Nijeryalı tutuklandı Emniyette ifadesi alınan şahısın Nijerya uyruklu Melvin Reuben B. (44) olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kendini Amerikalı Subay ve konsolosluk görevlisi olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YEŞ-
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