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İnşaata beton dökümü sırasında yan evin duvarı yıkıldı, daire içine beton döküldü
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İnşaata beton dökümü sırasında yan evin duvarı yıkıldı, daire içine beton döküldü

İnşaata beton dökümü sırasında yan evin duvarı yıkıldı, daire içine beton döküldü

Yapımı devam eden inşaat

Polis İslam Zabıta 

-Duvarı delinerek beton dökülen bina
-Daire içerisinden görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL)- Bir odasına beton dökülen daire tedbir amaçlı boşaltıldı İSTANBUL

- Arnavutköy’de bir inşaatın yapımı sırasında yan binanın duvarının yıkılması nedeniyle, dairenin içine beton döküldü. Bir odasına beton dökülen daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi Ersan Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta beton dökümü sırasında yan binanın duvarında yaşanan yıkılma nedeniyle, binadaki dairenin içine beton döküldü. Yan binadaki bir odanın içine beton dökülürken, evde oturanlar neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından içine beton dökülen daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay esnasında odada kimsenin olmaması büyük faciayı önledi. (BT- MB-RU
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