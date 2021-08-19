Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İnşaat işçisi çöken istinat duvarının altında kaldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
İnşaat işçisi çöken istinat duvarının altında kaldı

İnşaat işçisi çöken istinat duvarının altında kaldı

-İşçinin kurtarılması ve ambulansa alınması

( MUĞLA ) - MUĞLA

İlk Müdahale Gürültü İstinat Duvarı Çökme Polis Ekipleri 


- Muğla'nın Datça ilçesinde bir inşaat işçisi, çalıştığı inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altına kalarak yaralandı.Olay, İskele Mahallesi Çevreyolu mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu yanında bulunan inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken duvarın altında kalan inşaat işçisi K.İ.K. yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri göçük altında kalan işçiyi göçük altından çıkarttı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan inşaat işçisi ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı