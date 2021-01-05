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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İnşaat işçisi ailesiyle para dolu çanta buldu, saymadan polise gitti

İnşaat işçisi ailesiyle para dolu çanta buldu, saymadan polise gitti

Parayı bulan Yıldırım çiftinin polis merkezine gelmesi

Polis Merkezi Helal Kayınvalide Memur Irak 

-Yıldırım çiftinin para yüklü çantayı sahibine teslim etmesi
-Çanta ve paralardan detay
-Polis ve Bekçilerden detay
-Faik ve Ayten Ortaç ile paranın sahibi Kani Kızılgül röp.
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) - İnşaat işçisi, ailesiyle para dolu çanta buldu,saymadan polise gitti- Elazığ'da eşi ve çocuklarıyla birlikte kayınvalidesine giderken yolda bir el çantası içerisinde 22 bin TL bulan inşaat işçisi, polise götürerek sahibine ulaştırılmasını sağladı ELAZIĞ

- Elazığ’da, eşi ve çocuklarıyla birlikte kayınvalidesine giderken içerisinde 22 bin TL olan el çantası bulan inşaat işçisi Faik Ortaç, gittiği polis merkezinde memurların ulaştığı sahibine teslim etti, örnek oldu. İnşaat işçisi Faik Ortaç, eşi Ayten ve çocukları ile kayınvalidesine misafirliğe gittiği sırada çocuklarının fark etmesi üzerine İstasyon Caddesi üzerinde bir el çantası buldu. Bir mağazanın önündeki ağacın altında duran çantayı açan ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gören Ortaç çifti, çocukları eve bırakıp kendilerine en yakın Çarşı Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi'ne giderek polise bilgi verdi. Parayı saymadan polislere veren Ortaç çifti, polisten çanta içerisinde 22 bin TL olduğunu öğrendi. Bu arada polis, çantadan çıkan evraklardan paranın Elazığ’da bir mağaza zincirinin sahibi Kani Kızılgül’e ait olduğunu tespit etti.Çantasının kaybolduğundan haberi olmayan ve haber verilmesi üzerine polis merkezine gelen Kızılgül’e parayı, polislerle birlikte Faik Ortaç teslim etti. “Allah, haramı bana da çocuklarıma da nasip etmesin” O anları anlatan İHA Muhabirine anlatan inşaat işçisi Faik Ortaç, “Eşim ve çocuklarımla beraber kaynanamın evine gidiyorduk. Caddeden geçerken çocuğum yerde çanta gördü ve biz de baktık ki içinde para var. Çocukları kaynanamlara bıraktım ve eşimle beraber karakola geldik. Burada sahibini buldular çağırdık ve biz de teslim ettik. Allah, haramı bana da çocuklarıma nasip etmesin, helal nasip etsin” dedi.
“Miktarını polise götürünce öğrendiler” Çantayı görünce ilk akıllarına polis merkezi geldiğini aktaran Ayten Ortaç ise , “Durumumuz normal, eşim de inşaat işçisi. O parayı almak aklımızda hiç geçmedi zaten çocukları bırakıp direkt karakola başvurduk. Parayı görünce buraya geldik ve miktarını da burada öğrendik” diye konuştu.
“Biz, daha farkına varmadan polisten telefon geldi” Çantanın sahibi Kani Kızılgül'de para miktarının 22 bin lira olduğunu belirterek, “ Akşam iş çıkışı çantamızı düşürdük. Biz, daha farkına varmadan polis merkezinden telefon geldi. Allah razı olsun ki bu zamanda memleketimizde böyle güzel ve dürüst insanlarımız var. Böyle bir insan tanıdığım için mutluyuz ve gururluyuz. Amcamızla tanıştık ve bundan sonra onunla sık sık haberleşeceğiz ve güzel olacak”ifadelerini kullandı. (RY-HİV-
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