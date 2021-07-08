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İnşaat işçisi 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İnşaat işçisi 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı

İnşaat işçisi 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı

AMBULANSIN OLAY YERİNE GELMESİ

İlk Müdahale Gesi Sağlık Ekipleri 

-İŞÇİNİN İNŞAATTAN SEDYEYLE ÇIKARILMASI
-AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da yapımı devam eden inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Meydanı’nda yapımı devam eden inşaatta çalışan Tahir C. isimli işçi bir anlık dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki ara kattan aşağı düştü. Tahir C.’nin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Arkadaşları ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan Tahir C., ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Tahir C.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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