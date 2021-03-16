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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İnşaat işçilerini taşıyan midibüs takla attı: 8 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan midibüs takla attı: 8 yaralı

Kaza yerinden genel ve detay görüntüler,

İlk Müdahale Jandarma Sağlık Ekipleri İnşaat İşçileri Direksiyon 

-Kaza yapan araçtan görüntüler,
-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi,
-Genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan midibüsün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak takla atması sonucu meydana gelen kazada 8 işçi yaralandı. Kaza, akşam saatlerine doğru Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal İkizceli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Karkamış istikametinden Nizip istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 AHR 420 plakalı midibüs, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savruldu. Savrulan midibüs, taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Tarlaya uçan aracın içerisinde bulunan 8 inşaat işçisi yaralandı. Yaralılar, kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nizip'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye altına alındı. Kaza sonrası Karkamış-Nizip karayolundaki ulaşım jandarma ekipleri tarafından kontrolü bir şekilde sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-
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