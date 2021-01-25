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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İnşaat işçileri taşlarla, sopalarla birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

İnşaat işçileri taşlarla, sopalarla birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

hastaneye gelen yaralılar

Güzergah Hastane Demir Çubuk İnşaat İşçileri 

-yaralıların hastaneye girişi
-genel, detay

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçileri taşlarla sopalarla bir birine girdiği kavgada, 3 kişi başlarına aldıkları darbelerle yaralandı. Olay, Torba Mahallesi’ndeki bir şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan 2 işçi arasında şantiyedeki yürüme güzergahı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce şantiyedeki diğer çalışanlar da olaya dahil oldu. İşçilerin ellerine geçirdikleri sert cisimlerle birbirine girdiği kavga, diğer işçiler tarafından güçlükle yatıştırılırken, 3 işçi demir çubuklarla başlarına aldığı darbeler yüzünden yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kalan 3 kişi, Bodrum Devlet Hastanesi ve özel bir Hastaneye kaldırıldı. Bilinçlerinin açık olduğu öğrenilen 3 yaralının tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EA-OD-
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