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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İnşaat içerisinde yakalanan hırsız “ uyumak için girdim” dedi

İnşaat içerisinde yakalanan hırsız “ uyumak için girdim” dedi

Ferit R’nin konuşması

Köpek Polis Merkezi Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-Ferit R.’den genel ve detay görüntüler
-İnşaat halindeki apartmanın görüntüsü
-Polis araçlarından görüntüler
-Polislerde görüntü
-Karabaş isimli köpeğin görüntüsü

( ADANA )- Adana’da polise yakalanan hırsızlık şüphelisi bir kişi, hırsızlıktan kaydı olmasına rağmen gazetecilere kaydının olmadığını ve uyumak için girdiğini söyledi ADANA

- Adana’da inşaat halindeki bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, inşaatta bulunan bekçi köpeğinin havlamasıyla yakayı ele verdi. Polise yakalanan hırsızlık şüphelisi uyumak için girdiğini iddia etti. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta bekçilik görevi gören “karabaş” isimli bir köpek hırsızlık şüphelisi Ferit R.’yi görmesi üzerine havlamaya başladı.
Bunun üzerine inşattın bekçisi durumdan Ferit R.’yi fark etti. Bekçi durumu polise bildirdi. Bu sırada Ferit R. inşaat halindeki apartmanın üst katlarına çıkarak saklandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferit R.’yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Ferit R.,” Uykusuz olduğum için girdim.” Diyerek kendisini savundu. Hırsızlıktan daha önceden kaydı bulunan Ferit R. gazetecilere kaydının olmadığını söyledi.

Gözaltına alınan Ferit R. polis merkezine götürüldü.
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