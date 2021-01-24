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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
İnşaat hırsızlıları kıskıvrak yakalandı

İnşaat hırsızlıları kıskıvrak yakalandı

-ŞAHISLARIN ÇIKARILIŞI VE ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜŞÜNDEN GÖRÜNTÜ

( İZMİR ) İZMİR

Jandarma Akalan İhbar Hattı Hırsız Kaçış 


- İzmir Güzelbahçe'de inşaattan hırsızlık yapıp plakasız araçla başka bir araca çarparak kaçan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 23 Ocak tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ihbar hattına, Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesinde inşaattan hırsızlık olayı olduğunu ve şüphelilerin kırmızı renkli Anadol marka plakasız bir araçla olay yerinde bulunan başka bir araca çarparak kaçtığı ihbarı alındı. Jandarma devriye ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmalar ve kaçış istikametindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, şüpheli C.E. ve N.C. isimli şahıslar Güzelbahçe ilçe merkezinde yakalandı. Şüpheliler yapılan sorgulamalar sonucunda meydana gelen hırsızlık olayı ile beraber farklı tarihlerde Güzelbahçe ilçesinin 3 ayrı mahallesinde 4 farklı hırsızlık olaylarını da birlikte işlediklerini itiraf etti. Hırsızlık sonucunda çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak C.E. ve N.C. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (CA-
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