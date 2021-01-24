İnşaat hırsızlıları kıskıvrak yakalandı



- İzmir Güzelbahçe'de inşaattan hırsızlık yapıp plakasız araçla başka bir araca çarparak kaçan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 23 Ocak tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ihbar hattına, Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesinde inşaattan hırsızlık olayı olduğunu ve şüphelilerin kırmızı renkli Anadol marka plakasız bir araçla olay yerinde bulunan başka bir araca çarparak kaçtığı ihbarı alındı. Jandarma devriye ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmalar ve kaçış istikametindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, şüpheli C.E. ve N.C. isimli şahıslar Güzelbahçe ilçe merkezinde yakalandı. Şüpheliler yapılan sorgulamalar sonucunda meydana gelen hırsızlık olayı ile beraber farklı tarihlerde Güzelbahçe ilçesinin 3 ayrı mahallesinde 4 farklı hırsızlık olaylarını da birlikte işlediklerini itiraf etti. Hırsızlık sonucunda çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak C.E. ve N.C. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (CA-



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