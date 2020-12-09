Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İnşaat demirleri içerisinde uyuşturucu yakalandı

İnşaat demirleri içerisinde uyuşturucu yakalandı

Demirlerin içine zulalanmış uyuşturucular

Tahkikat Amfetamin Uyuşturucu Metamfetamin Cep Telefonu 

-Demirlerin kesilmesi
-Uyuşturuculardan detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonetin kasasında bulunan inşaat demirlerinin içerisine özel zula yöntemi ile gizlenmiş vaziyette toplamda 17.220 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 07.12.2020 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Polis Kontrol Noktasında yapılan çalışmalarda batı illerine götürülmek üzere durdurulan bir adet kamyonetin kasasında bulunan inşaat demirlerinin içerisine özel zula yöntemi ile gizlenmiş vaziyette toplamda 17.220 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi. (FT) GÖRÜNTÜ SIRALAMASI (cep telefonu) Demirlerin içine zulalanmış uyuşturucular Demirlerin kesilmesi uyuşturulular NOT: GÖRÜNTÜLER MERKEZE GEÇİLMİŞTİR
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı