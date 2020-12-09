İnşaat demirleri içerisinde uyuşturucu yakalandı

-Demirlerin kesilmesi

-Uyuşturuculardan detay



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonetin kasasında bulunan inşaat demirlerinin içerisine özel zula yöntemi ile gizlenmiş vaziyette toplamda 17.220 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 07.12.2020 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Polis Kontrol Noktasında yapılan çalışmalarda batı illerine götürülmek üzere durdurulan bir adet kamyonetin kasasında bulunan inşaat demirlerinin içerisine özel zula yöntemi ile gizlenmiş vaziyette toplamda 17.220 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi. (FT) GÖRÜNTÜ SIRALAMASI (cep telefonu) Demirlerin içine zulalanmış uyuşturucular Demirlerin kesilmesi uyuşturulular NOT: GÖRÜNTÜLER MERKEZE GEÇİLMİŞTİR



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