Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda

-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda

Sarah portresi

Sosyal Medya Kadın Cinayeti Anma Töreni Kadın Cesedi Polis Ekipleri 

-Yakılan mumlar
-Çiçek bırakan insanlar
-Kalabalık görüntüsü
-Açılan pankartlar
-Mum bırakan insanlar
-Anma törenine gelen insanlar

( LONDRA ) -İngiltere'de yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda LONDRA (IHA) Geçtiğimiz hafta Londra’nın Clapham bölgesinde bulunan arkadaşının evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Sarah için sosyal medya üzerinden büyük bir arama çalışması başlatıldı.Kısa zamanda geniş kitlelere ulaşan Sarah Everard’ın fotoğrafları, İngiltere’nin birçok metro duraklarına da koyuldu. Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları dün netleştirken, Kent ormanında bir kadın cesedine ulaşan polis yetkilileri, cesedin kayıp olan Sarah’a ait olduğunu doğruladı. Açıklanan bu gelişmenin ardından cumartesi akşamı Sarah’ın en son görüldüğü bölge olan Clapham Park’ta kadın cinayetine karşı ve Sarah Everard’ı anma töreni gerçekleştirildi.
İngiltere’nin farklı bölgelerinden gelerek anma törenine katılan binlerce kişi, getirdikleri çiçekleri, parkın içerisinde bulunan buluşma noktasına bırakarak anma töreni gerçekleştirdi. Toplanan binlerce kişiye polis ekipleri tarafından uyarılarda bulunulurken, korona virüs önlemleri kapsamında toplanmanın yasak olduğunu ve herkesin evlerine gitmeleri İngiltere Polis teşkilatı yetkililerince açıklandı. Akşam saat 6.30’da başlayan eylem yaklaşık 3 saat sürerken polis ile anma törenine gelenler arasında tartışmalar yaşandı. Toplamda 6 kişi gözaltına alınırken, polis parkın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
Boşandığı eşini sokakta öldürüp intihar ettiBoşandığı eşini sokakta öldürüp intihar etti
Boşandığı eşini öldürüp intihar ettiBoşandığı eşini öldürüp intihar etti
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement