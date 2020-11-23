- İngiltere yeniden yerel kısıtlamalara hazırlanıyor



- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2 Aralık’ta sona erecek olan ulusal kısıtlamaların ardından kademeli yerel kısıtlamalara geri dönüleceğini duyurdu. İngiltere’de korona virüs salgınına karşı alınan önlemler devam edecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Parlamento'da yaptığı konuşmada, İngiltere'de ikinci ulusal kısıtlamaların 2 Aralık'ta sona ereceğini ve yeniden kademeli yerel kısıtlamaların uygulanacağını açıkladı.

Korona virüs tespit edilen bir milletvekiliyle temas ettiği için kendini izole eden Başbakan Johnson, ulusal kısıtlamalar sona erdiğinde ülkedeki mağazaların, spor salonlarının, eğlence tesisleri, restoran ve barların yeniden açılacağını aktardı. Johnson, ulusal kısıtlamaların sona ermesiyle beraber kademeli kısıtlamalardaki önlemlerin ağırlaştırılacağını belirterek, İngiltere'de yeniden üç kademeli kısıtlama sistemine dönüleceğini ifade etti.

Johnson, 2 Aralık'tan itibaren uygulanacağını açıkladığı kademeli yerel kısıtlamalara göre birinci kademede insanların iç mekanlarda en fazla altı kişilik topluluklar oluşturabileceğini ve insanların mümkün olduğunca evden çalışması gerektiğini belirtti.

İkinci kademede yalnızca paket servis yapan restoranların açık olabileceğini kaydeden Johnson, üçüncü kademedeki kısıtlamalarda her türlü hizmet sektörünün kapalı kalacağını, yalnızca paket servisin açık kalabileceğini açıkladı.

Başbakan Johnson, barların yeniden açılmasına izin verilen bölgelerde ise son siparişlerin yerel saatle 22.00'den önce alınması ve işletmenin 23.00'den önce kapatılması gerektiğini ifade etti.

Johnson, yaklaşan Noel tatili için "Noel'in bu yıl normal olacağını söyleyemem" ifadesini kullanarak, “Virüsün tekrar alevlenmesine izin vererek hepimizi tekrar ulusal kısıtlamalara mecbur bırakmaması için Noel tatili üzerinde çalışıyoruz ve riskleri en aza indireceğine inanıyoruz" dedi.

Son 24 saatte 15 bin 450 yeni vaka İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede son 24 saatte 15 bin 450 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 527 bin 495'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 206 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 55 bin 230'a yükseldi.



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