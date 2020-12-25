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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
İngiltere’ye ilk tahliye uçuşu yapıldı

İngiltere’ye ilk tahliye uçuşu yapıldı

Yolculardan görüntü

İngiltere Sosyal Medya Başkent 

-Yolcuların bilet işlemlerini yaptırması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türk Hava Yolları (THY), yeni tip korona virüsün mutasyon riski nedeniyle uçuşlarını durdurduğu İngiltere’ye tahliye uçuşu düzenledi.
Mutasyona uğramış korona virüs türü nedeniyle İngiltere'de bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye'ye İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan yapılan uçuş seferleri geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu. Uçuşların durdurulmasının ardından Türk Hava Yolları İngiltere’nin başkenti Londra’ya bu gün saat 14.55 ‘te tahliye uçuşu düzenledi.
Türk Hava Yollarının düzenlediği tahliye uçuşu ile İngiliz vatandaşları ülkelerine gönderildi. THY resmi sitesinden duyuru yayımladı THY'nin resmi sosyal medya hesabından "Birleşik Krallık ve Danimarka çıkışlı, Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcularımızın dikkatine" başlıklı duyuru yapıldı. Duyuruda, Birleşik Krallık ve Danimarka çıkışlı, Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcuların varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edileceği belirtildi. Aktarma yapacak yolcuların havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece PCR testinin gerekliliğinin bulunmadığını aktarılan duyuruda, "Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkeler arası farklılıklar yaşanabileceği için önceden tedbir almanızı öneririz" ifadeleri kullanıldı.
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