- İngiltere parlamentosunda Prens Philip anısına saygı duruşu

-- Parlamento'daki saygı duruşundan görüntüler



( MANCHESTER ) MANCHESTER



- İngiltere parlamentosunda milletvekilleri, geçtiğimiz cuma günü 99 yaşında hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip için saygı duruşunda bulundu. İngiltere parlamentosunda geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşen sosyal mesafeli saygı duruşunun ardından Johnson, Prens Philip'in "yeni fikirleri" ile "milyonların hayatına dokunduğunu" ve "ülkeyi daha iyi bir yer haline getirdiğini" ifade etti.

Başbakan Johnson, Prens Philip'in olağanüstü Elizabeth dönemini sürdürdüğünü belirterek, Philip'in ara sıra diplomatik protokolün ince noktalarından geçtiğini fakat dünyanın ona karşı olmadığını sözlerine ekledi. "Zamanının ötesinde bir adam" İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May ise yaptığı açıklamada, Prens Philip'in "zamanının ötesinde bir adam" olduğunu ifade etti.

İşçi partisi lideri Sir Keir Starmer, dükün yaşamının "modern Britanya'yı şekillendirdiğini" kaydederek, "Ulusal hikayemizde de çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağladı" dedi.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Prens Philip ile Kraliçe'nin ilişkisini "gerçek bir ortaklık" olarak tanımlayarak, erkeklerin genellikle otorite pozisyonlarında olduğunu, fakat Prens Philip'in "güçlü bir kadınla evli olma zorluğu ile karşı karşıya olduğunu" ifade etti.

Galler Başbakanı Mark Drakeford ise, "Yaşanmış istisnai bir hayatın sonunda en içten sempatimizi iletiyoruz" dedi.

İrlanda Başbakanı Arlene Foster yaşamını yitiren Prens Philip için, "Gençliğimiz, Birleşik Krallığımız ve dünya için gerçek bir kuşaklar arası miras" ifadelerini kullandı. Boris Johnson eleştirilerin hedefi olmuştu Başbakan Johnson, Prens Philip'in ölümünün ardından Başbakanlık ofisinde yaptığı bir açıklamada görünüşü nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. İngiltere medyasında Johnson'ın "perişan" ve "saygısız" göründüğü ifade edilmiş, Johnson'ın Prens Philip'in ölümüyle ilgili açıklama yaptığı kürsüde dağınık görünen imajı saygısızlık olarak nitelendirilmişti. "Olağanüstü bir adam" Cambridge Dükü Prens William ve Sussex Dükü Prens Harry, hayatını kaybeden büyükbabaları Edinburgh Dükü Prens Philip'e saygılarını ileterek, dük hakkında açıklamada bulundu. Prens William yaptığı açıklamada, Edinburgh Dükü'nü "olağanüstü bir adam" olarak nitelendirerek, "Büyükbabamı özleyeceğim, ama onun işe devam etmemizi isteyeceğini biliyorum. Büyükbabamın yaşamı, ülkesine, İngiliz Milletler Topluluğu'na, eşine, kraliçesine ve ailemize hizmet etmekle tanımlanıyordu" ifadelerini kullandı. Prens William, "Eşimin büyükbabamı tanımak için bu kadar çok yılı olduğu ve ona gösterdiği nezaket için her zaman minnettar olacağım. Çocuklarımın büyük büyükbabalarıyla yaşadığı mizah dolu anıları asla hafife almayacağım" dedi.

Ayrıca Cambridge Dükü Prens William, kendisinin ve eşi Kate Middleton'ın kraliçeyi destekleyemeye devam edeceğini sözlerine ekledi. "Bir hizmet adamı, şaka efsanesi" Açıklamasında büyükbabasına saygılarını sunarak, yaşamını yitiren prensi "bir hizmet adamı" ve "şaka efsanesi" olarak nitelendiren Sussex Dükü Prens Harry ise, "O gerçekten kendisi gibi biriydi. Keskin bir zekası vardı ve çekiciliği sayesinde herkesin dikkatini çekebiliyordu" ifadelerini kullandı. Prens Harry, "O, hükümdarın en uzun süre hüküm süren eşi, ödüllü bir asker, bir prens ve bir dük olarak hatırlanacak" dedi.

Prens Harry, korona virüs (Covid-19) nedeniyle sevdiklerini veya büyükanne ve büyükbabasını kaybeden birçok insan gibi hissettiğini belirterek, "O da benim büyükbabamdı, mangal ustası, şaka efsanesiydi" ifadelerini kaydetti.

Prens Harry, büyükbabasına hizmeti ve büyükannesine olan bağlılığı için teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.



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