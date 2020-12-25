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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- İngiltere’nin ünlü market zinciri önünde uzun kuyruk oluştu

- İngiltere’nin ünlü market zinciri önünde uzun kuyruk oluştu

TESCO KUYRUK BEKLEME GORUNTU

İngiltere Kutlay Yumurta Alışveriş Tuvalet Kağıdı 

-ODEME YAPAN INSANLAR
-KASA KUYRUGU
-ALIŞVERİŞ YAPAN İNSANLAR
-MARKET GİRİŞİ
-DIŞARIDA KUYRUK SIRASI

( LONDRA ) LONDRA

- İngiltere’de Başbakanı Boris Johnson’ın Cumartesi günü yaptığı açıklamada Koronavirüsün mutasyona uğramasından ötürü Noel’de alınan kararların değiştirildiğini açıklamıştı. Başbakanın yaptığı açıklamanın ardından İngiltere’nin ünlü market zinciri Tesco’nun önünde uzun kuyruklar oluştu. Başbakan Johson’ın açıklamasının ardından evlerinde kalmak zorunda olan İngiliz halkı noel kutlamaları için Alışveriş merkezlerine akın etti. Noel kutlamalarının kısıtlandırılmasının ardından, Londra’da yaşayanlar bir gün öncesinden mutfak alışverişini gerçekleştirdi. Tier 3’ten Tier 4'e geçirilen Londra’da ise şehirler arası ulaşımların 30 Aralık'a kadar durdurulması kararlaştırılırken, Noeli evinde kutlayacak olan kişilerin ise aynı ev içerisinde yaşadıkları kişilerle Noel kutlamaları gerektiği açıklandı. Tesco yönetiminin aldığı karar doğrultusunda yumurta, sabun ve tuvalet kağıdı alışverişinde 3 paket kuralı getirildi.
Alışveriş yapmak isteyen müşteriler bu ürünlerde 3 paketten fazla alamayacak.
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