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- İngiltere’nin başkenti Londra’da bayram namazı kılındı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- İngiltere’nin başkenti Londra’da bayram namazı kılındı

- İngiltere’nin başkenti Londra’da bayram namazı kılındı

Namaz detay

İngiltere Bayram Namazı Cami İmamı Başkent Müslüman 

-Bayramlaşma
-Simit dağıtımı

( LONDRA ) LONDRA

- İngiltere’nin başkenti Londra’daki Aziziye Camii’nde bayram namazı kılındı. İngiltere’nin başkenti Londra’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Stoke Newington bölgesinde bulunan Aziziye Camii’nde üç ayrı cemaat oluşturularak bayram namazı kılındı. Korona virüs kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte birçok Müslüman sosyal mesafe ve maske olmadan bayram namazını kıldı. Aziziye Camii imamı Ebubekir Tezgel verdiği hutbede, “Kurbanları Londra’da kesemiyoruz, imkanı olanlar varsa mutlaka kurbanını kessin ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırsın. Komşularımız müslüman olmasa bile, onlarla bayramlaşalım“ açıklamasında bulundu. Kılınan bayram namazının ardından, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve cami imamı Ebubekir Tezgel, cemaatle bayramlaştı. Aziziye camii çıkışında ise cemaate bayram simitleri dağıtıldı.
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