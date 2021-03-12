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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İngiltere kraliyet ailesi ile ilgili haberleri en çok aratan il Siirt oldu

İngiltere kraliyet ailesi ile ilgili haberleri en çok aratan il Siirt oldu

Google arama motorunda kraliyet ailesinin aratılmasından görüntü

İngiltere Arama Motoru Kraliyet Ailesi 

-Google'den kraliyet ailesini takip etmelerinden görüntü
-Vatandaşların konuşması
-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Türkiye’de, İngiltere kraliyet ailesi ve Buckingham Sarayı ile ilgili yapılan röportaj ve haberleri arama motorlarından en çok aratan ilin 331 bin nüfuslu Siirt olduğu öğrenildi. Siirt’te yaşayan vatandaşlar dünya gündemini yakından takip ediyor. İngiltere kraliyet ailesi ve Buckingham Sarayı ile ilgili çıkan haberleri Google arama motorunda en çok merak eden illerin başında Siirt geldi. Dünya gündemini takip ederek birinci sırada yer almalarına şaşırdığını belirten Zeki Eren, kendisinin de bu konuyu merak ederek Google arama motorunda İngiltere Kraliyet ailesini arattığını söyledi.

Eren, "Google'de arama motoruna girdiğimde dünyada en çok tıklanan konusu olan İngiltere kraliyet ailesi ben de merak ederek baktım. Siirt ve nüfusunun küçük olmasından dolayı dünyada en çok merak edilen iller arasına girmesi beni çok şaşırttı. Ben de merak edip bakmıştım" dedi.
Miğyedin Tetik adlı vatandaş ise "Google arama motorunda İngiltere kraliyet ailesini en çok aratan ilin Siirt olmasına çok şaşırdım. Ben de sabah iş yerine gelince ilk işim olarak Google'de kraliyet ailesini aratıp baktım" diye konuştu.
Buckingham Sarayı en son, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalara gündeme gelmişti.
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