Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

-Prens Philip arşiv görüntü

( MANCHESTER ) MANCHESTER

İngiltere Hastane Doğum Günü Başkent 


- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip hastaneye kaldırıldı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Edinburgh Dükü Prens Philip'in kendini iyi hissetmediği için "tedbir amacıyla" hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 99 yaşındaki Prens Philip, dün akşam başkent Londra'daki King Edvard VII hastanesine kaldırıldı. Prens Philip'in gözlem ve istirahat için birkaç gün hastanede kalması bekleniyor. Bir Kraliyet kaynağı yaptığı açıklamada, Prens Philip’in hastaneye kaldırılmasının Covid-19 ile ilgili olmadığını, hastaneye yardım almadan gittiğini aktardı. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip, Ocak ayının başlarında Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nde Covid-19’a karşı aşılanmışlardı. Philip ve Elizabeth 1947'de evlenmiş, ikili 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017'de kutlamışlardı. Prens Philip, 10 Haziran’da ise 100. doğum gününü kutlaması bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı