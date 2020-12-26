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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İngiltere’den ilk tahliye uçağı: Yolculara PCR testi yapıldı

İngiltere’den ilk tahliye uçağı: Yolculara PCR testi yapıldı

Uçaktan görüntü

İngiltere Başkent 

-Uçağın körüğe yanaşması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türk Hava Yolları (THY) yeni tip korona virüsün (Kovid-19) mutasyon riski nedeniyle uçuşlarını durdurduğu İngiltere’den ilk tahliye uçuşu bu gece geldi. Londra’dan Türk Havayollarının tahliye uçağı ile İstanbul’a gelen 105 Türk vatandaşına İstanbul Havalimanı’nda PCR testi yapılarak yurda girişleri yapıldı. İngiltere’de korona virüsün mutasyona uğrayarak bulaş hızının artmasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşları yurda getirilmeye başladı.
Türk Hava Yollarının uçağıyla yapılan ilk tahliye uçuşu ile 105 yolcu saat 00.30’da Türkiye’ye geldi. İngiltere’nin başkenti Londra’dan İstanbul’a gelen Türk vatandaşlarına İstanbul Havalimanı'nda korona virüs tedbirleri uygulandı. Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolculara, daha sonra havalimanı içerisindeki Kovid-19 PCR testi alanına götürülen yolculara PRC testi yapıldı.
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