Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- İngiltere'de yıldırım: Evlerde hasar meydana geldi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İngiltere'de yıldırım: Evlerde hasar meydana geldi

- İngiltere'de yıldırım: Evlerde hasar meydana geldi

Çeşitli yıldırım görüntüleri

İngiltere Gürültü Sağanak Yağış Şiddetli Fırtına Yıldırım Düşmesi 

-Fırtınanın etkili olduğu bölgelerden görüntüler

( MANCHESTER ) MANCHESTER

- İngiltere'nin güneyi şiddetli fırtınalara teslim olurken, bölgedeki bazı evlerde yıldırım düşmesi sonucu hasar meydana geldi. İngiltere'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sıcak hava dalgası yerini gök gürültülü sağanak yağış ve şiddetli fırtınalara bıraktı. İngiltere Meteoroloji Ofisi, ülkenin güneyinin şiddetli fırtınalara teslim olduğunu belirterek, bölgedeki bazı evlerin yıldırım düşmesi sonucu hasar gördüğünü bildirdi. Meteoroloji Ofisi, ülkenin güney kıyılarında hafta sonu boyunca sağanak yağışın sel riskine neden olabileceğine yönelik uyarıda bulunarak, bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli rüzgarların etkisini sürdüreceğini ifade etti.
Yıldırım düşen evin çatısı alev aldı Hampshire bölgesinde yıldırım düşen evin çatısının alev alması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre, yıldırım 70 yaşındaki bir kadının evine düştü. Görgü tanıkları çatının bir anda alev aldığını ve yangının hızla yayıldığını söyledi.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evin çatısında büyük hasar oluştuğu aktarıldı.
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı